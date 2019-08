Giampaolo su Suso: "Avrei cambiato modulo per lui ma ha fatto cose egregie da trequartista"

Marco Giampaolo, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Suso e del suo impiego da trequartista: "Il calcio non è soltanto un parere tecnico, ho allenato un calciatore ed esprimo un parere tecnico. Ha giocato sempre esterno e nella visione di tutti è un esterno. Anche io all'inizio avevo qualche dubbio, ma il calciatore mi ha dato ampie disponibilità, ha fatto cose egregie lì. I giocatori forti offensivi possono giocare ovunque. Avrei cambiato il sistema di gioco in funzione di Suso, ma lui non ha mai fiatato, non si è mai rifiutato di giocare lì. Sono felice che resti ma il mercato non è chiuso e può succedere di tutto".