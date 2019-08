Giampaolo sul match: "È stata una sgambata con ritmi più bassi rispetto alle ultime partite"

Marco Giampaolo, a Milan Tv, ha commentato così il post Feronikeli-Milan: “Siamo passati dal giocare con avversari molto forti ad uno più debole. Ci sono spunti sui quali lavorare e migliorarsi. È stata una sgambata per i calciatori, con ritmi più bassi rispetto alle ultime partite. Però, anche in questo tipo di gare, c’è sempre qualcosa da tirar fuori. Succederà anche in campionato di trovare squadre che faranno grande densità difensiva e dovremo trovare delle idee per scardinare quelle difese. Servono anche idee e approcci diversi rispetto all’avversario che troveremo davanti”.