Marco Giampaolo, favoritissimo per guidare il Milan a partire dalla prossima stagione, negli ultimi tre anni, in campionato, ha battuto tre volte il Milan, venendo sconfitto in altrettante occasioni. Ricordiamo che il tecnico di Bellinzona è stato vicino ai rossoneri nel 2016, salvo poi trasferirsi alla Sampdoria dove ha ottenuto risultati molto positivi.