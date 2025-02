Gimenez: "Ho incontrato Kakà: mi ha sempre motivato, mi ha parlato di fede e mi ha sempre ispirato. Da quel momento ho capito che il Milan era la destinazione giusta per me"

Si riporta di seguito un estratto dell'intervista di Santiago Gimenez, neo attaccante del Milan, realizzata da Milan TV.

Sulla foto da bambino con la maglia del Milan e su quella con Kakà:

"E' una delle tante foto che ho da bambino con la maglia del Milan. Ho incontrato anche Kakà. che è un modello per me, non solo per il calcio, ma anche perchè condividiamo la stessa fede. E mi ha sempre motivato, mi ha parlato di fede e mi ha sempre ispirato. Da quel momento ho capito che il Milan era la destinazione giusta per me".