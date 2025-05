Gimenez o Jovic? Conceiçao: "Io lo so chi gioca eh, ma non lo dico ora. Nel calcio in ogni momento può cambiare tutto"

Mister Sergio Conceiçao ha preso la parola da Milanello per presentare in conferenza stampa la sfida di domani sera a Marassi contro il Genoa. Settimana positiva per il tecnico dopo la vittoria di Venezia visto che ha ritrovato in gruppo sia Jovic che Emerson Royal.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Al momento chi tra Gimenez e Jovic?

"Hanno grandissime qualità. Poi sta a me decidere chi deve giocare, o se devono giocare insieme. Dipende dalla situazione. Hanno qualità interessanti per la squadra, diversi tra loro. Abbiamo fiducia in loro. Poi nel calcio in ogni momento può cambiare tutto. Guardiamo alle partite giorno per giorno, vedremo cosa succederà domani sera. Io lo so chi gioca eh, ma non lo dico ora".