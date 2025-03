Gimenez più volte vicino al gol nelle ultime partite: contro il Como la giusta occasione per sbloccarsi?

vedi letture

Che la risalita del Milan in classifica, quantomeno fino all'Europa League, possa passare per i piedi, ed i gol, di Santiago Gimenez. Arrivato dal Feyenoord per oltre 30 milioni di euro, l'attaccante messicano ha avuto subito un impatto importante sul mondo rossonero, con 3 gol nelle prime cinque partite, uno dei quali stava anche guidando la rimonta del Diavolo contro la sua ex squadra in Champions League.

El Bebote Gimenez necessita di trovare gol e freschezza atletica, ultimamente non presenti nel bagaglio personale del messicano. Nonostante questo però, il giocatore non può esser messo sulla graticola. È infatti quasi un mese che il Bebote non segna con la maglia del Milan, per la precisione dal 18 febbraio, proprio in occasione della partita contro il Feyenoord.