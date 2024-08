Giornata in montagna per Ambrosini e Ibrahimovic

Giornata in montagna per Massimo Ambrosini e Zlatan Ibrahimovic, amici ed ex compagni di squadra. Il centrocampista nativo di Pesaro ha convinto Zlatan a battere un percorso impegnativo, visto quanto sembrava affaticato lo svedese una volta arrivati in vetta. Giunti a destinazione è stato tempo di un bagno in un laghetto, il tutto documentato da Ambro nelle sue stories Instagram.

Una volta tornati a valle il solito Ibra, decisamente provato dalla giornata in montagna, si rivolge scherzando all'amico: "Mi hai portato qua perché non ti offro lavoro al Milan”. Subito la risposta di Ambrosini, ridendo: "La dovevi dire la cagata...".