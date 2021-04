Giornata mondiale della voce: il Milan ricorda Ancelotti che canta a San Siro

Per la giornata mondiale della voce, oggi 16 aprile, il Milan ha pubblicato su tutti i suoi profili social un post ricordo con Carlo Ancelotti che canta a San Siro durante i festeggiamenti per la Champions League vinta nel 2007. Il club scrive: “Oggi dedichiamo la Giornata Mondiale della Voce a voi e alla vostra passione: speriamo di risentire presto risuonare i vostri cori”. Ecco il post.

On World Voice Day, we want to honour a voice we've been missing for the past year: yours. Eager to hear your roar soon ❤️



