Giroud a Milan Tv: "I nostri tifosi non meritano questo. Va tutto per il verso sbagliato"

Olivier Giroud, al termine della partita persa per 5-2 in casa contro il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Queste le sue dichiarazioni integrali:

Sul momento del Milan: "Ho la sensazione che tutte le cose non vanno per il verso giusto e che possiamo fare di più, dando tutto sul campo per i nostri tifosi che cantano sempre fino alla fine. Sono molto deluso per noi ma anche per loro che non meritano questo"

Sul suo ruolo di leader: "Bisogna rialzare il livello e fare di più a partire dall'Inter settimana prossima. Dobbiamo difendere meglio tutti insieme e lavorare più concentrati. L'atteggiamento non è stato al meglio per tutta la partita che si gioca fino al 95esimo. Provo a incoraggiare i miei compagni ma è un periodo difficile e dobbiamo lavorare e imparare tutti insieme"

Sul derby: "Il derby diventerà un giro di boa nella nostra stagione perché abbiamo bisogno di rialzare il livello e dobbiamo tornare a vincere"