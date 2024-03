Giroud a segno contro il Cile: la pagella dell'Equipe questa mattina

La Francia dei rossoneri ha vinto contro il Cile per 3-2 nella seconda e ultima amichevole di questa sosta per le nazionali. I giocatori del Milan, specie quelli di movimento, sono stati protagonisti indiscussi della sfida: per Theo è arrivato un assist, mentre per Olivier Giroud una rete. Ennesima segnatura con la maglia della nazionale per il centravanti rossonero che arriva a quota 57 gol con i transalpini e mette sempre più distanza tra sè e Thierry Henry, che fino a poco tempo fa deteneva il record di miglior goleador della nazionale francese. Il numero 9 avrà ancora a disposizione gli Europei per ingrandire il suo bottino.

Intanto, questa mattina, L'Equipe ha proposto le pagelle della sfida e ha offerto questo giudizio per la prova di Olivier Giroud: "Il suo gol, al termine di una straordinaria azione di Kolo Muani (al minuto 72), ha impreziosito una serata che non è andata a suo vantaggio. E' stato lui a perdere il pallone in occasione del primo gol cileno (al minuto 6). Ed è stato ancora lui a perdere palla all'origine del secondo gol del Cile (al minuto 82)".