Giroud a Sportmediaset: "Voglio decidere ancora il derby. Siamo pronti a giocare con il cuore"

Olivier Giroud, intervistato dai colleghi di Sportmediaset, ha parlato del derby di domani contro l’Inter: “Sono carico perché giocare un derby è sempre una partita speciale sia per i tifosi che per noi. C’è una grande rivalità fra le squadre e vogliamo continuare a vincere perché se vinciamo li scavalchiamo in classifica. Decidere l’ultimo derby in campionato che sapore ha? Non posso descrivere il momento, veramente pazzesco se posso dire. In realtà se avessimo perso quella partita ci trovavamo troppo indietro e vincere il campionato sarebbe stato difficile. Loro non sono invincibili e possono perdere le partite. Noi sappiamo i loro punti deboli. Il derby si vince con il cuore. Gerry Cardinale? Lui crede che possiamo fare una grande stagione. Siamo pronti a battagliare. Mi piacerebbe ancora poter decidere questo derby”.