Giroud: "Ci è mancato qualcosa in avanti. Felice per Tonali, il Milan è un grande club anche per queste cose"

Al termine di Milan-Newcastle di Champions League Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni: “Stasera abbiamo fatto tante buone cose, soprattutto per il nostro modo di giocare: con energia, determinazione. Abbiamo creato tante occasioni, anche se ovviamente l’obiettivo nel calcio è fare gol. Siamo un po’ delusi per i nostri tifosi, volevamo vincere questa partita perché sappiamo quanto è difficile giocare in questo girone di Champions. Ogni punto conta. Spero che questa partita non ci faccia avere troppo rimpianti”.

Una reazione dopo il derby: “È stata una bella reazione. Loro non hanno creato tanto, eravamo forti dietro. Davanti bene ma manca qualcosina che ti fa vincere la partita. Lo facciamo sabato!”.

Su Tonali: “Molto felice di vederlo, ho avuto l’occasione di vederlo già a Milanello quando era lì con l’Italia. Sono molto felice per lui, ha ricevuto una bellissima accoglienza stasera. Il Milan è un grande club perché i tifosi non dimenticano i giocatori che hanno fatto tanto per la squadra. Bella serata per lui. Volevamo vincere questa partita ma sono molto felice per Sandro”.