Giroud: "Ci sono momenti in cui sei al posto giusto, la mia vita è in area di rigore"

Olivier Giroud ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine di Milan-Spezia rispondendo così ad una domanda sul proprio stato di forma: "Ci sono sempre dei momenti che sei al posto giusto al momento giusto: ho provato a fare quello che so fare davanti la porta. La mia vita è in area di rigore, faccio quello che so fare. Non ho segnato per 5 partite in Serie A, ero anche un po’ incazzato. Provo sempre a mantenere la fiducia alta e a fare di più in allenamento”.