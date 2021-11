Giroud con la Fiorentina, Ibra contro l'Atletico: Pioli ha scelto la staffetta dei numeri 9

Leggo fa il punto sull'attacco del Milan, coi suoi due numeri 9 di grande esperienza. Inizierà Olivier Giroud, proseguirà invece Zlatan Ibrahimovic. A Firenze, sabato sera, in campionato toccherà al francese arrivato in estate dal Chelsea mentre per Ibra ci sarà spazio mercoledì notte contro l'Atletico Madrid. Stefano Pioli ha deciso di creare una staffetta che permetta a entrambi di performare al meglio e di sentirsi centrali in gare importanti. Scelte di fatto però quasi obbligate, considerate anche l'età e le condizioni dei due calciatori.