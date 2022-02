Giroud, continua il digiuno lontano da San Siro

Un altro giro a vuoto, in trasferta, per Olivier Giroud. La doppietta messa a segno nel derby resta l'unica gioia "fuori casa" del francese. Anche in quel caso, però, il teatro era lo stadio di San Siro, l'unico in cui è riuscito a esaltarsi finora. L'attaccante, dunque, insegue ancora una rete lontano dalle mura amiche: a Salerno ha avuto un paio di potenziali occasioni, ma non è riuscito a sfruttarle.