Giroud e il Milan: "Per me è stata una benedizione entrare a far parte di questo club. Mi piacerebbe restare"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata a Le Journal de la Dimanche, Olivier Giroud ha parlato così del suo futuro al Milan: "Mi piacerebbe restare. Sono in scadenza di contratto il prossimo giugno, ma non n ho ancora parlato con il club, a differenza di quanto dicono i media. Voglio continuare e credo di avere le carte in regola per farlo. Posso essere ancora utile a questa squadra. Ero già un tifoso del Grande Milan negli anni 2000. Per me è stata una benedizione entrare a far parte di questo club. Quello che ho ottenuto nella mia carriera va ben oltre i miei sogni da bambino. Non ho rimpianti. Rifarei esattamente le stesse cose".