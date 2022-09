Giroud e l'entusiasmo del giorno dopo: "Vi sento ancora"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mani portate alle orecchie, sguardo fiero. "Vi sento ancora..." Scrive Olivier Giroud il giorno dopo il derby, vinto per 3-2 dal Milan. Il francese, come spesso gli capita nei big match, ci ha messo lo zampino non una ma due volte: gol di sinistro in area e tacco volante per servire Leao, che si è mangiato la retroguardia nerazzurra per il terzo gol rossonero.