Giroud è una garanzia: da titolare segna (quasi) un gol ogni due gare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud è una garanzia per questo Milan e lo dimostrano i suoi numeri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il francese ha indossato la maglia del Milan dal primo minuto in 42 occasioni e in queste ha trovato 20 gol: una media di (quasi) un gol ogni due partite. Non male per un attaccante arrivato per fare il rincalzo di Ibrahimovic. Se poi si vanno anche a pesare i gol messi a segno dal numero 9, la sua importanza aumenta ancora di più.