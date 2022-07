Giroud: "In doccia canto "I campioni dell'Italia siamo noi". Ho insegnato "Pioli is on fire" ai miei figli"

MilanNews.it

Olivier Giroud, durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo libro "Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino", ha parlato dei cori che stanno accompagnato la sua estate da Campione d'Italia: "In doccia canto 'I campioni dell'Italia siamo noi'. L'ho cantata tutta l'estate, l'ho insegnata ai miei figli; anche il "Siam venuti qua su per vedere segnare Giroud. Gli ho insegnato anche Pioli is on fire. Un sabato festeggiavo con la famiglia, era il mio anniversario di matrimonio e il battesimo di mia figlia; c'era una band e abbiamo cantato "Freed from desire" con gli amici: non so più il testo originale, ma solo Pioli is on fire".