Giroud: "Io al Mondiale? Deschamps mi ha spiegato che c'è una gerarchia consolidata"

Olivier Giroud sostituirà Karim Benzema al centro dell'attacco della Francia. Ma il centravanti del Milan non ha il posto assicurato nella rosa che sarà protagonista in Qatar: "Didier Deschamps mi ha spiegato molto semplicemente che oggi c'è una gerarchia consolidata nella Nazionale", ha spiegato a RTL . "Anche in panchina ho sempre fatto gli interessi della squadra. Quando Karim ha segnato all'Europeo, sono stato il primo a congratularmi con lui e a saltargli addosso. Gioco per la squadra, lo faccio ovunque".