Giroud o Origi? Pioli: "Domani uno di loro due sarà titolare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato delle gerarchie (Giroud-Origi) in attacco nella conferenza stampa pre-Bologna. Ecco le sue dichiarazioni: "Domani sarà titolare uno di loro due. Da domani giocheremo 7 partite in 21 giorni. Quest'anno non ci sono titolari, alleno un gruppo di titolari. C'è bisogno di tutti i giocatori".