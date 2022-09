Giroud stacanovista: verso l'ottava da titolare consecutiva contro l'Empoli

MilanNews.it

Olivier Giroud è il pilastro a cui il Milan si sta aggrappando in questo inizio di stagione, soprattutto a fronte dei tanti infortuni che il Milan ha registrato in attacco. Il bomber francese dopo essersi accomodato in panchina nelle prime due gare della stagione con Udinese e Atalanta, ha giocato da titolare le successive 5 gare di campionato, trovando tra l'altro 4 reti e un assist. In Nazionale, come se non bastasse, ha iniziato da titolare anche le due gare di Nations League contro Austria e Danimarca e la storia non è cambiata: un gol e un assist. Sabato, contro l'Empoli, sarà ancora lui chiamato a giocare come punta di diamante del Milan, centrando la sua ottava presenza consecutiva da titolare in questo avvio di stagione.