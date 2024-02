Giroud sul nuovo fourth kit: "Diverso da qualsiasi cosa abbia visto prima"

AC Milan e PUMA hanno presentato la nuova quarta maglia per la stagione 2023/2024 questa mattina, realizzata con la partecipazione di PLEASURES, brand di streetwear californiano con base a Los Angeles. CLICCA QUI per leggere il comunicato ufficiale. Le due versioni del kit sono state svelate ieri a Milano durante un evento esclusivo in collaborazione con Slam Jam, durante il quale i giocatori del Milan, i VIP e i media hanno avuto l'opportunità di vedere le maglie per la prima volta. Contemporaneamente, i kit sono stati svelati anche a Los Angeles attraverso un'attività di guerrilla posting. Tra i giocatori rossoneri presenti all'evento milanese di ieri sera, c'era anche Olivier Giroud, ospite PUMA, che si è espresso così sulla nuova quarta maglia.

Olivier Giroud, attaccante di AC Milan e ambassador PUMA, ha commentato il nuovo Fourth Kit: "Sono entusiasta di indossare questo bellissimo kit in campo. È diverso da qualsiasi cosa abbia visto prima, con due versioni che possono essere utilizzate sia dal portiere che dai giocatori. Questo dimostra la creatività e l'innovazione di AC Milan, PUMA e PLEASURES, che hanno creato un kit con un design all'avanguardia e un concetto sorprendente che cattura veramente l'essenza della legacy e dell'ambizione del Milan".