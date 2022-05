Giroud sulla Champions: "Ero al 70%: abbiamo un conto in sospeso..."

MilanNews.it

Nella lunga intervista rilasciata a L'Equipe, il bomber rossonero Olivier Giroud ha parlato anche della sua prima esperienza in Champions League in maglia rossonera, competizione che il francese ha già anche vinto nel suo ultimo anno al Chelse. Il 9 milanista ha commentato così la campagna europea di questa'anno (QUI L'INTERVISTA COMPLETA): "Ero al 70%, ma so cosa rappresenta questa competizione per questo club...". E poi ha fatto una promessa: "Abbiamo un conto in sospeso: abbiamo perso le nostre partite per un solo gol (quattro volte), non vedo l'ora di tornarci l'anno prossimo".