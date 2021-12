Giudice Sportivo, due squalificati in Serie A dopo gli anticipi di ieri

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione agli anticipi di ieri del campionato di calcio di Serie A, fra i calciatori non espulsi, ha squalificato per un turno Ethan Kwame Col Ampadu (Venezia) e Omar Colley (Sampdoria). Ammenda di 10 mila euro al Verona per "avere, un numero cospicuo di suoi sostenitori, intonato, al 5' st, cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura federale posizionati, rispettivamente, lato curva sud, lato curva nord e all'altezza del centrocampo. Ammenda di 9 mila euro alla Salernitana: 5 mila per "avere suoi sostenitori, nel corso del pt, lanciato in campo oggetti di varia natura (sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b); 3 mila a titolo di responsabilità oggettiva, per "avere ingiustificatamente ritardato di circa 4' l'inizio della partita. Tre mila euro di multa, per lo stesso motivo, alla Juventus. (ANSA).