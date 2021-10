Giudice Sportivo, multa di 5mila euro al Milan per cori beceri dei propri sostenitori

Dal comunicato del Giudice Sportivo emanato al termine della settima giornata si legge che è stata comminata "Un'ammenda di € 5.000,00 alla Società Milan per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria".

Dal comunicato si prende atto anche della seconda sanzione disciplinare per Brahim Diaz, mentre per Tomori, Leao e Messias si tratta della prima ammonizione in questo campionato di Serie A.