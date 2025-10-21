Giudice sportivo, seconda sanzione per Fofana e Tomori

Oggi alle 18:40News
di Francesco Finulli

Come di consueto, all'indomani dell'ultima partita del turno di Serie A (Cremonese-Udinese 1-1), è stato pubblicato il rapporto del Giudice Sportivo. Di interesse, per il Milan, solamente la notazione delle seconde sanzioni per due calciatori del Diavolo: il difensore Fikayo Tomori e il centrocampista Youssuf Fofana. Al quinto giallo, va rimarcato, scatta la squalifica.