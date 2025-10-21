Milan, Bartesaghi primo in diverse statistiche contro la Fiorentina

Il sito della Lega Calcio Serie A ha pubblicato il match report di Milan-Fiorentina, partita valida per la 7^ giornata di campionato che si è giocata domenica a San Siro e che si è conclusa con la vittoria dei rossoneri per 2-1 (doppietta di Leao e gol di Gosens). Davide Bartesaghi, che ha giocato titolare a sinistra, è primo in diverse statistiche tra i giocatori del Diavolo: indice di verticalità (numero di giocatori avversari superati da un passaggio verticale. Calcolato solo se il passaggio è andato a buon ne. Dà idea di quanto un giocatore tenda a superare le linee di pressione avversarie), indice rischio di passaggio (calcolato per ogni passaggio, solo se il passaggio è andato a buon fine. Misura la propensione del giocatore a rischiare la giocata) e disponibilità al passaggio (quanto un giocatore si smarca dagli avversari per ricevere il passaggio dal compagno. Viene calcolato per tutti i compagni di squadra del giocatore in possesso di palla). Il prodotto del settore giovanile milanista è stato poi anche il rossonero che ha fatto più cross (6).

Questa la pagella di Milannews.it di Bartesaghi per il match contro la Fiorentina: "Bartesaghi 6.5: cresce in personalità settimana dopo settimana. Vince il duello con Dodò, mette palloni interessanti in mezzo con precisione e gusto tecnico. Su uno di questi, Gimenez mette alla frusta De Gea".

