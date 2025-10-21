Zazzaroni ironico: "Dopo il primo tempo di Milan-Fiorentina, gli australiani hanno comunicato di preferire una corsa di canguri"
MilanNews.it
Uno dei pochi commenti a Milan-Fiorentina 2-1 che si discosta dalla polemica sul rigore assegnato ai rossoneri o dalla vetta conquistata in solitaria dai rossoneri, è quello di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport che sul suo profilo Instagram ha ironizzato sui ritmi non certo coinvolgenti del primo tempo della gara tra rossoneri e Viola.
Le parole pubblicate da Zazzaroni nel suo post su Instagram recitano così: "Dopo il primo tempo di Milan-Fiorentina gli australiani hanno telefonato alla Lega per comunicare che rinunciano a Milan-Como di febbraio preferendole una corsa di canguri"
.
Pubblicità
News
Zazzaroni ironico: "Dopo il primo tempo di Milan-Fiorentina, gli australiani hanno comunicato di preferire una corsa di canguri"
Il Milan vince: già fumano tutti. E’ partita la caciara. Ma che capolavoro ha fatto Allegri?di Antonio Vitiello
Le più lette
2 Zazzaroni ironico: "Dopo il primo tempo di Milan-Fiorentina, gli australiani hanno comunicato di preferire una corsa di canguri"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Guillaume Restes: "Io al Milan? Per ora sono concentrato sul Tolosa, vediamo..."
Pietro MazzaraIl rigore della vittoria, il rigore che fa paura al resto d'Italia, il rigore che c'è. Bentornato Rafa
Andrea LongoniUna strage. Le colpe di Nazionali, Milan e giocatori. Ecco a chi si aggrappa Allegri...
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com