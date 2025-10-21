Zazzaroni ironico: "Dopo il primo tempo di Milan-Fiorentina, gli australiani hanno comunicato di preferire una corsa di canguri"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:40News
di Francesco Finulli

Uno dei pochi commenti a Milan-Fiorentina 2-1 che si discosta dalla polemica sul rigore assegnato ai rossoneri o dalla vetta conquistata in solitaria dai rossoneri, è quello di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport che sul suo profilo Instagram ha ironizzato sui ritmi non certo coinvolgenti del primo tempo della gara tra rossoneri e Viola.

Le parole pubblicate da Zazzaroni nel suo post su Instagram recitano così: "Dopo il primo tempo di Milan-Fiorentina gli australiani hanno telefonato alla Lega per comunicare che rinunciano a Milan-Como di febbraio preferendole una corsa di canguri"

