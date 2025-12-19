Il CorSera: "Supercoppa, il Napoli batte il Milan e va in finale"

Niente da fare per il Milan che perde 2-0 contro il Napoli e saluta già le final four di Supercoppa italiana. Ne parla anche il Corriere della Sera nel taglio in alto dell'edizione odierna: "Supercoppa, il Napoli batte il Milan e va in finale".

Prova opaca da parte dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Una difesa che non ha funzionato nel migliore dei modi contro le accelerate del tridente offensivo partenopeo, che ha punito con David Neres nel primo tempo e Rasmus Hojlund nel secondo.