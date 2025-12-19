Il CorSera: "Supercoppa, il Napoli batte il Milan e va in finale"
MilanNews.it
Niente da fare per il Milan che perde 2-0 contro il Napoli e saluta già le final four di Supercoppa italiana. Ne parla anche il Corriere della Sera nel taglio in alto dell'edizione odierna: "Supercoppa, il Napoli batte il Milan e va in finale".
Prova opaca da parte dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Una difesa che non ha funzionato nel migliore dei modi contro le accelerate del tridente offensivo partenopeo, che ha punito con David Neres nel primo tempo e Rasmus Hojlund nel secondo.
Pubblicità
News
Già dimenticate le minacce di Conte al vice di Chivu? O tutti o nessuno, altrimenti è il solito piagnisteo
La differenza tra Hojlund e Nkunku (ma non solo…). Trappola turnover, pagato dazio. L’onestà di Chivu. Con il Como in Australia per la gioia di Scaroni di Luca Serafini
Le più lette
1 La differenza tra Hojlund e Nkunku (ma non solo…). Trappola turnover, pagato dazio. L’onestà di Chivu. Con il Como in Australia per la gioia di Scaroni
2 Allegri: "L’entrata in Champions è un salvavita per la società perché ti permette di fare mercato ed entrare i soldi"
4 Rabiot attacca (con garbo) gli arbitri: "Dispiace, ma non stanno facendo bene. E non solo col Milan"
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Questo Milan senza rinforzi non può andare oltre: Allegri ha fatto la sua parte, ora tocca alla società
Franco Ordine Maignan ha gelato qualche speranza. Milinkovic-Savic: scampato pericolo. Mercato: non servono due pecette
Carlo PellegattiL’uomo più amato dai Presidenti. IN PRESTITO, SOLO IN PRESTITO...mi raccomando. FULLKRUG già a Cagliari? Pista Zirkzee
Antonio VitielloArrivata la firma! Spiraglio Maignan. Il Milan ha bloccato la punta. Ma ancora tanti errori contro
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com