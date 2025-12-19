Simonelli annuncia: "Milan-Como si giocherà in Australia". I dettagli

vedi letture

Oltre alla sconfitta in Supercoppa italiana contro il Napoli, l'altra notizia che ha cambiato la serata del MIlan è l'ufficialità della sede in Australia per la sfida contro il Como. Ne ha parlato Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, nel prepartita.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ne riprende degli estratti: "Milan-Como si giocherà in Australia". E poi vari riferimenti, tra cui la squadr arbitrale che dirigerà l'incontro: "Ci è stato imposto di avere arbitri stranieri, mentre noi abbiamo una grande fiducia nei nostri direttori di gara.

Abbiamo parlato con Collina, ci ha dato ampie garanzie sulla qualità di questi arbitri; ha in mente uno o più direttori di gara di altissimo livello. Noi accetteremo questa condizione, poi ci sono altre cose da mettere a posto. Ma gli arbitri saranno asiatici».