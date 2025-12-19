De Winter un disastro contro il Napoli: prestazione da 3 in pagella per La Gazzetta

Quella contro il Napoli non è stata la miglior partita in carriera di Koni De Winter. Colpevole su entrambi i gol del Napoli, il centrale belga dopo una mezz'ora di ordinaria amministrazione è calato mentalmente e fisicamente facendosi surclassare da Hojlund, facendo capire il perché il Milan ha bisogno di un nuovo difensore centrale a gennaio. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport, voto 3: "Al posto di Gabbia, Hojlund lo umilia. Conte capisce che è l’anello debole della catena e chiede di servire il danese. Risultato? Milan travolto".

Il Corriere dello Sport, voto 4: "Perde nettamente il duello con Hojlund. Totalmente fuori partita. Protagonista in negativo nei due gol del Napoli".

Tuttosport, voto 4: "Marcatura da straccio del cartellino su Hojlund nell'occasione del gol del Napoli. Per mezz'ora fa bene, poi va in cortocircuito. Hojlund lo irride nell'azione del 2-0. Fa capire perché al Milan serve un difensore a gennaio".