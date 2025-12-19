ufficiale Santiago Gimenez operato alla caviglia

Santiago Gimenez nella giornata di ieri si è operato alla caviglia come anticipato. Questo il comunicato pubblicato da AC Milan.

"Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di ieri ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita. Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo".

Ieri sera Massimiliano Allegri, prima del fischio d'inizio di Napoli-Milan, aveva detto a SportMediaset: "Gimenez ha sostenuto questo piccolo intervento, non ci sono stati ancora comunicati i tempi di recupero".