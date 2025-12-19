Gattuso: "Bartesaghi in Nazionale? Perché no? Sta facendo molto molto bene"

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana ed ex leggenda rossonera, ieri era presente a Riad, in Arabia Saudita, per assistere alla semifinale di Supercoppa Italiana tra il Milan e il Napoli. Tra le domande che gli sono poste anche quella su Davide Bartesaghi, giovanissimo giocatore milanista classe 2005 che è una delle grandi sorprese di questa stagione: in particolare gli è stato chiesto se sarà possibile vedere il giovane non ancora 20enne in Nazionale maggiore nei prossimi mesi.

La risposta di Gennaro Gattuso su Davide Bartesaghi: "Bartesaghi in Nazionale per gli spareggi dei Mondiali? Perché no? Sta facendo molto bene. Ci sono lui, Palestra, Zaniolo. tanti ragazzi stanno facendo bene. Vediamo oggi che prestazione può fare ma è un dato di fatto che sta facendo molto molto bene".