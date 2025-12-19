Milan, ti ricordi cosa disse Thiago Silva nel 2018?

In questi giorni si parla tanto del possibile ritorno al Milan di Thiago Silva che potrebbe essere molto utile alla causa rossonera. Anche Massimiliano Allegri starebbe spingendo per il ritorno a Milanello del 41enne difensore brasiliano che qualche anno fa non aveva escluso la possibilità di chiudere la carriera proprio nel club di via Aldo Rossi: "Tornare al Milan? Non è mai semplice parlare del futuro, ma nel calcio ‘mai dire mai’. Tutto è possibile. Come potrei dire di no al Milan? Una squadra che era e resterà per sempre nel mio cuore. Tornare, magari per chiudere la carriera, sarebbe una cosa bellissima” le sue parole a giugno 2018 alla Gazzetta dello Sport.

Thiago Silva-Milan: il sì di Allegri

Massimiliano Allegri ha chiesto un difensore in più oltre all’attaccante e il profilo di Thiago Silva sarebbe perfetto per lui. Sei mesi di contratto e mettersi in casa un altro leader, capace di tenere alta la concentrazione di tutti e di elevare il tasso tecnico del reparto, con la possibilità di alternarsi a Gabbia o di giocare insieme nella difesa a tre in base alle necessità. Thiago cerca una soluzione che gli possa consentire di arrivare al top in estate per il mondiale. Vuole esserci e al Milan farebbe molto comodo uno con le sue motivazioni. Max lo sente spesso e c’è la sensazione che si potrebbe ben integrare fin da subito.

