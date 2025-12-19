La Fiorentina perde anche contro il Losanna, Mandragora: "Va trovata la forza di reagire"

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - ''Se si può uscire da una situazione come questa? Di sicuro dobbiamo cercare di farlo''. Così Rolando Mandragora commenta l'ennesima sconfitta stagionale della Fiorentina, stavolta in Conference League a Losanna. ''Bisogna trovare la forza di reagire, la situazione si sta facendo sempre più difficile e complicata, noi dobbiamo essere i primi'' ha rimarcato ai microfoni di sky il centrocampista viola che ha voluto chiarire l'episodio della fascia quando gliel'ha consegnata Dzeko al momento del cambio: ''Non mi permetterei mai di buttarla per terra. E' scivolata, l'ha presa Viti e l'ha data a Pablo Marì che nella distinta era il vice capitano designato''. Ma a tenere banco è comunque assai più la crisi in cui è sprofondata la Fiorentina e da cui non sembra in grado di uscire: ''Forse abbiamo parlato fin troppo finora, dobbiamo reagire con i fatti, scavando in noi. Siamo delusi, arrabbiati'' ha ribadito Mandragora.

''Non so perché non riusciamo a reagire - ha aggiunto Sohm - So solo che adesso dobbiamo più che mai stare uniti. Siamo poco squadra vedendoci in campo? Non lo so. Se ne è discusso tanto. Se è anche una questione di testa? C'è anche paura, non possiamo fare peggio di così, bisogna cercare una soluzione perché non dobbiamo continuare in questo modo. La Fiorentina non è abituata a stare così in basso, dobbiamo giocare con maggiore energia''. (ANSA).