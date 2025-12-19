Gravina: "Milan-Como? Fare riflessione con Lega A sull'arbitro ed equa competizione"
(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "L'arbitro di Milan-Como a Perth? La federazione ha dato una sua disponibilità ad assecondare la scelta, che rientra nelle autonomia della Lega serie A, ad appoggiare la gara in Australia. Qualche riflessione, invece, avremo modo di farla sull'arbitraggio asiatico e sull'equa competizione. E' un argomento che merita qualche riflessione, che farò con la Lega di A".
Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine della conferenza stampa post consiglio, aggiungendo poi che "per ora, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale sul fatto che si giochi a Perth" "Nella scelta della squadra arbitrale asiatica non parlerei di illegittimità - ha proseguito Gravina -. Simonelli è così attento al rispetto delle regole che diventa un termine forte. Ma con la confederazione asiatica, quella australiana e la nostra federazione dobbiamo trovare un equilibrio". Infine commentando il deferimento di Antonio Zappi, presidente dell'Aia, ha concluso: "Non sono preoccupato, aspetto che la giustizia faccia il proprio corso. I nostri arbitri che sono un eccellenza mondiale non hanno risentito comunque di quanto è successo". (ANSA).
