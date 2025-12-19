Condò: "Hojlund è stato esattamente la differenza tra le semifinaliste"

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto sul Corriere della Sera all'indomani della semifinale di Supercoppa Italiana che il Milan ha perso 2-0 contro il Napoli a Riad, in Arabia Saudita. Le sue parole di commento: "A volte il calcio è davvero semplice, come sostiene Allegri. La scorsa estate sia il Milan che il Napoli hanno trattato Rasmus Hojlund. Ci hanno pensato a lungo, poi l'infortunio di Lukaku ha spinto il Napoli al rilancio decisivo, e ieri Hojlund è stato esattamente la differenza tra le semifinaliste di Supercoppa".

Continua Condò: "Allo stesso tempo il Milan davanti non otteneva nulla né da Pulisic, di sicuro una contingenza, né da Nkunku, e questa invece è la normalità. Nkunku è stato un attaccante letale ai tempi del Lipsia, ma il passaggio per il Chelsea gli ha tolto istinti ed entusiasmi. Così, è un fantasma. Allegri ha ragione a insistere su di lui, a prescindere che lo faccia perché ci crede o perché non ha altro: Nkunku è stato qualcuno, giocando potrebbe ridiventarlo"