RedBird cerca finanziamento da 600 milioni di dollari per chiudere il vendor loan

Quando nell'estate del 2022 il Milan era stato ceduto dal Fondo Elliott a RedBird Capital and Partners, i nuovi acquirenti del club rossonero avevano goduto della formula di vendor loan: una pratica diffusa nell'alta finanza secondo cui la società cedente concede un prestito, su cui incide un certo tipo di tasso di interesse, da ripianare negli anni successivi. Esattamente un anno fa la società di Gerry Cardinale aveva esteso questo prestito fino al luglio 2028, rimodulandolo fino a una cifra che nel giugno 2025 è arrivata a toccare i 523 milioni di euro.

Oggi il portale Pitch Book, specializzato in private equity, venture capital, private credit e M&A, ha riportato che RedBird Capital and Partners sarebbe alla ricerca di un investimento da 600-700 milioni di dollari, con l'obiettivo di estinguere il debito con Elliott. Tra i finanziatori interessati a questo tipo di operazione viene segnalato Comvest Credit Partners che è pronto a fornire un prestito provvisto anche di Payment-in-Kind (PIK) al 100%: ciò vuol dire, in parole semplici, che il Milan non dovrebbe pagare gli interessi ogni mese o anno, che gli stessi interessi si sommano al debito totale e che tutto viene pagato alla scadenza del prestito.