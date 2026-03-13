MN - Shevchenko: "Tifosi del Milan meravigliosi: a Modric piacciono"

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Oggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto in città tanti ex campioni del calcio e non solo: tra questi anche l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko che questa mattina ha fatto visita anche alla squadra di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Milanello. L'inviato di MilanNews.it ha intervistato, insieme al resto della stampa presente, proprio la leggenda ucraina. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Hai parlato con Modric… Hai provato a convincerlo di rinnovare un altro anno con il Milan?

“Queste cose devono farle i dirigenti del Milan (sorride, ndr). Io ho parlato della sua esperienza qua. Gli piace la piazza, gli piacciono i tifosi. I tifosi del Milan sono meravigliosi, spingono la squadra e danno un’energia pazzesca. Luka è un ragazzo per bene, umile. Le sue qualità parlano per lui in campo. Il suo atteggiamento, la sua volontà… È un leader”.