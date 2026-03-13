Settore giovanile, il programma di questo weekend
Un nuovo fine settimana attende il Settore Giovanile rossonero, impegnato tra sfide di campionato e trasferte importanti. Dalla Primavera maschile, che torna a giocare al Silvio Piola di Novara, contro il Bologna alle trasferte a Verona per Under 15 e Under 16, fino alle tante partite alla PUMA House of Football.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 14 MARZO
UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Alcione Talent, ore 13.00 - PUMA House of Football
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Rozzano, ore 13.00 - PUMA House of Football
UNDER 13: campionato, Torino-Milan, ore 14.00 - Campo Robaldo 3, Strada Castello di Mirafiori 272, Torino
UNDER 10: campionato, Milan-Football Milanese, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 11: campionato, Milan-Aldini, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 16: 22ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.30 - Veronello Resort, Via Veronello 2, Calmasino (Bardolino)
UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Siziano Lanterna-Milan, ore 15.45 - Via Nicolò Paganini, Pieve Emanuele (MI)
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Uesse Sarnico, ore 16.00 - PUMA House of Football
UNDER 9: campionato, Garibaldina-Milan, ore 16.15 - CS Massola, Via Don Minzoni 4, Milano
DOMENICA 15 MARZO
UNDER 10: recupero campionato, Accademia Inter-Milan, ore 10.30 - Via Cilea 51, Milano
UNDER 14: 17ª giornata, Torino-Milan, ore 11.00 - Campo Robaldo 3, Strada Castello di Mirafiori 272, Torino
PRIMAVERA MASCHILE: 30ª giornata, Milan-Bologna, ore 13.00 - Stadio Silvio Piola di Novara, Viale Marmo 8, Novara
UNDER 15: 22ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Veronello Resort, Via Veronello 2, Calmasino (Bardolino)
UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Pro Sesto-Milan, ore 15.00 - Via XX settembre 162, Sesto San Giovanni (MI)
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