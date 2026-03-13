MN - Costacurta: "Pavlovic il difensore che è cresciuto di più, De Winter affidabile"

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Anche Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, è intervenuto nel corso della giornata inaugurale del World Legends Padel Tour 2026 a Milano. Un estratto delle sue dichiarazioni alla stampa tra cui l'inviato di MilanNews.it.

Come valuta il lavoro di Allegri?

"Credo sia all'altezza: contro alcuni grandi sono stati premiati per l'attenzione ma hanno raccolto troppo poco con le piccole. Questo fa capire che c'è un problema mentale da risolvere: non perdere la concentrazione. Stare nelle grandi società vuol dire anche avere il privilegio di capire che ogni partita bisogna essere i migliori: quando si capirà questo, il Milan crescerà e potrà lottare per lo scudetto"

Quanto è stato importante Allegri per la crescita in difesa? Chi l'ha sorpresa di più?

"Credo che sia cresciuto di più Pavlovic, da quello che vedo. Un giocatore che prometteva già bene. De Winter è sicuramente affidabile anche se deve migliorare in alcune situazioni: ma quando raggiungi l'affidabilità sei a metà dell'opera. Un lavoro che Max sa fare bene e i suoi collaboratori sanno fare bene"