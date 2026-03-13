Il Torino si proietta verso il Milan con un poker: Parma annichilito nella ripresa

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È cominciato il 29° turno del campionato di Serie A Enilive. Ad aprirlo in grande stile, come mai capitato in questa stagione tribolata, il Torino che tra le mura amiche ha rifilato un poker al malcapitato Parma, vincendo per 4-1. La formazione di Cuesta non perdeva addirittura dal 1° febbraio, quando venne sconfitta dall'altra squadra di Torino, la Juventus, con lo stesso risultato. Tre punti cruciali invece per gli uomini di D'Aversa che sembrano finalmente aver trovato una direzione e si proiettano al meglio verso la prossima gara a San Siro contro il Milan, sabato 21 marzo alle ore 18. Ad aprire le danze Simeone dopo tre minuti, rete pareggiata da Pellegrino a metà primo tempo. La ripresa ha visto i granata dilagare: prima Ilkhan e poi l'autogol di Keita, infine la ciliegina di Zapata.

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 13

ore 20.45, Torino-Parma 4-1

SABATO 14

ore 15, Inter-Atalanta

ore 18, Napoli-Lecce

ore 20.45, Udinese-Juventus

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa

ore 15, Pisa-Cagliari

ore 15, Sassuolo-Bologna

ore 18, Como-Roma

ore 20.45, Lazio-Milan

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina