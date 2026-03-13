Serie A, la classifica aggiornata: balzo salvezza del Torino
La vittoria del Torino per 4-1 in casa contro il Parma dà parecchio respiro alla squadra di Roberto D'Aversa che tra sè e il terzultimo posto mette 9 punti: un'ottima notizia nel weekend in cui Cremonese e Fiorentina, terzultima e quartultima, si sfideranno. Sono 33 ora i punti dei granata, uno in meno della squadra di Cuesta che hanno sconfitto: gli emiliani si stoppano per la prima volta da un mese e mezzo interrompendo una striscia super positiva di risultati che, di fatto, gli ha fatto mettere una mano sulla permanenza nella massima categoria.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 67
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34*
Cagliari 30
Torino 33*
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
*una partita in più
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