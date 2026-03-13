Serie A, la classifica aggiornata: balzo salvezza del Torino

vedi letture

La vittoria del Torino per 4-1 in casa contro il Parma dà parecchio respiro alla squadra di Roberto D'Aversa che tra sè e il terzultimo posto mette 9 punti: un'ottima notizia nel weekend in cui Cremonese e Fiorentina, terzultima e quartultima, si sfideranno. Sono 33 ora i punti dei granata, uno in meno della squadra di Cuesta che hanno sconfitto: gli emiliani si stoppano per la prima volta da un mese e mezzo interrompendo una striscia super positiva di risultati che, di fatto, gli ha fatto mettere una mano sulla permanenza nella massima categoria.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 67

Milan 60

Napoli 56

Como 51

Roma 51

Juventus 50

Atalanta 46

Bologna 39

Sassuolo 38

Lazio 37

Udinese 36

Parma 34*

Cagliari 30

Torino 33*

Genoa 30

Lecce 27

Fiorentina 25

Cremonese 24

Verona 18

Pisa 15

*una partita in più