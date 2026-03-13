Bastoni candidato per la massima onorificenza della Lombardia dopo la simulazione. Neanche i tre sceneggiatori di Boris avrebbero osato tanto

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Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni potrebbe ricevere un importante riconoscimento dalla Regione Lombardia dopo quanto accaduto nella sfida contro la Juventus dello scorso 14 febbraio. In quella partita il centrale nerazzurro era finito al centro di feroci polemiche per una simulazione, e successiva esultanza, dopo un presunto fallo (inesistente) che è poi costato l'espulsione a Pierre Kalulu: un episodio che gli è costato poi numerosi fischi da parte dei tifosi di Lecce, Como e Milan nelle successive partite di campionato.

Ora, quello che stiamo per scrivere sembra preso direttamente da un episodio di Boris, la serie TV famosa per la sua forte ironia su "come funzionano le cose in Italia", ma è tutto vero: il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ha candidato Bastoni alla “Rosa Camuna”, la massima onorificenza della Lombardia per l’atteggiamento "non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi".

Candidatura sottoscritta anche dal Consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. Per entrambi, episodi come la simulazione dell'interista "si verificano con frequenza sui campi di calcio senza suscitare la stessa eco e lo stesso accanimento: in questo senso, la reazione di Bastoni ha rappresentato un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita".

Ogni tipo di commento a questo punto appare più che superfluo: il calcio italiano, soprattutto quando si mischia con la politica, lascia ogni giorno di più a bocca aperta.