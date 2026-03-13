MN - Ambrosini: "Tutti gli anni passati al Milan sono stati meravigliosi"

MN - Ambrosini: "Tutti gli anni passati al Milan sono stati meravigliosi"MilanNews.it
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Oggi alle 23:10News
di Francesco Finulli

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Massimo Ambrosini in esclusiva tramite il giornalista Alessandro Schiavone al Santiago Bernabeu di Madrid, prima di Real Madrid-Manchester City mercoledi sera. Alla leggenda rossonera, che tanti ricorderanno per i gol famosi a Samp nel 1999 e PSV nel 2005 oltre al ruolo da protagonista in quattro Scudetti e due Champions League, abbiamo chiesto un parere sulla lotta Scudetto attuale, il 3-2 sulle Merengues di 17 anni fa e altro. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Chiudiamo con il ricordo più bello dei suoi 17 anni di Milan. 

"Tutti gli anni passati al Milan sono stati meravigliosi. È stata una vita meravigliosa e fortunata la mia".