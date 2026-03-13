MN - Ambrosini: "Lo scudetto dipende dall'Inter: il Milan deve farsi trovare pronto"

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La redazione di MilanNews.it ha intervistato Massimo Ambrosini in esclusiva tramite il giornalista Alessandro Schiavone al Santiago Bernabeu di Madrid, prima di Real Madrid-Manchester City mercoledi sera. Alla leggenda rossonera, che tanti ricorderanno per i gol famosi a Samp nel 1999 e PSV nel 2005 oltre al ruolo da protagonista in quattro Scudetti e due Champions League, abbiamo chiesto un parere sulla lotta Scudetto attuale, il 3-2 sulle Merengues di 17 anni fa e altro. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Vincerle tutte potrebbe non bastare ma l'Inter ha Atalanta, Como e Roma oltre alla Fiorentina che vuole salvarsi da qui al 12 aprile. Calendario alla mano dipenderà più dal Milan o dall'Inter? Passiamo al classico dibatto calcistico: meglio essere inseguiti con tanta pressione addosso (e gli incubi dell'anno scorso per i nerazzurri) o inseguire e non avere quasi nulla da perdere come la banda di Allegri ora e voi nel '99? In Inghilterra lo chiamano "free hit".

"Lo Scudetto dipende dall'Inter. Quando sei davanti di sette dipende più da loro che dal Milan. Il Milan deve farsi trovare pronto se l'Inter cade. Pronostici? Non mi piacciono i pronostici, non li indovino mai. Sono un disastro coi pronostici (ride, ndr)".