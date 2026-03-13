Milan, sopra di te nessuno: la classifica degli scontri diretti

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Le grandi difficoltà di questa stagione, paradossalmente, sono emerse di più con le squadre di media-bassa fascia rispetto agli scontri diretti, nei quali il Milan ha portato sempre dei punti a casa. C'è chi dice sia per il gioco dell'allenatore, chi dice che si tratta solo di fortuna, fatto sta che nessuno in Serie A ha ottenuto più punti in queste partite.

La classifica generale però, quella che conta, recita Milan secondo, quindi evidentemente i problemi che non si sono presentati in queste sfide lo hanno fatto come detto quando magari non ce lo si aspettava. Come potete vedere anche sui nostri profili social, abbiamo stilato la classifica in base ai punti ottenuti dalle varie squadre negli scontri diretti, che potete vedere anche qua sotto.

LA CLASSIFICA

1. Milan 25 pt. in 11 partite

2. Napoli 23 pt. in 13 partite

3. Inter 19 pt. in 10 partite

4. Atalanta 18 pt. in 10 partite

5. Juventus 17 pt. in 12 partite

6. Roma 12 pt. in 11 partite

7. Lazio 7 pt. in 10 partite

8. Fiorentina 7 pt. in 11 partite

9. Bologna 5 pt. in 10 partite