De Paola: "Il Milan non può pensare sempre di portare a casa le partite cosi"

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Il weekend di campionato che si apre questa sera con la partita tra Torino e Parma, promette di essere un crocevia per la stagione: si capirà forse veramente se il Milan, impegnato domenica sera all'Olimpico contro la Lazio, potrà effettivamente ambire a un possibile recupero in classifica sull'Inter che gioca domani a San Siro contro l'Atalanta e che nonostante la sconfitta nel Derby di cinque giorni fa conserva ancora +7 punti di vantaggio sui rossoneri. Paolo De Paola, giornalista intervenuto a Maracanà su TMW Radio, ha offerto il suo punto di vista.

Inter-Atalanta e Lazio-Milan, chi rischia di più?

"Me la sento male per l'Atalanta, ho la sensazione che il contaccolpo psicologico possa esserci. Ha preso sei gol, non vedo come possa riprendersi subito. Credo rischi di più il Milan a Roma. Ha vinto il derby, con il gol poi è emerso il solito Allegri. Il Milan non può pensare sempre di portare a casa le partite cosi".