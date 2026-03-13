MN - Rakitic: "Complimenti a chi ha portato Modric in Italia: spero che possa farlo rimanere"
Ivan Rakitic, ex compagno di Luka Modric in Nazionale e amico fraterno del centrocampista rossonero, è stato intervistato dalla redazione di MilanNews.it a margine dell'evento del World Legends Padel Tour in cui ha potuto riabbracciare proprio il 14 milanista che è venuto a trovarlo. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Potrebbe rimanere qui un altro anno?
"Mi devo congratulare con il direttore sportivo che lo ha portato in Italia e spero che magari possa riuscire a far rimanere Luka: penso che si stia divertendo molto e si vede, perché sennò non giocherebbe come sta facendo"
Dopo la vittoria nel Derby, il Milan può vincere il titolo?
"Beh, sicuramente è difficile. Credo che l'Inter sta facendo una stagione molto importante. Il Milan deve continuare con fiducia e con fiducia in Luka: se ci sarà un'opportunità, il Milan le sfrutterà"
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